Памятник героям СВО установили в Тюменской области

17:07 07 ноября 2024
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Фото - Фото - ИИЦ "Сельский вестник".

В Омутинском районе открыли памятник героям СВО - он установлен в райцентре по инициативе главы муниципалитета Олега Кузнецова при поддержке депутатов Тюменской областной Думы Александра Чепика, Виктора Рейна, Артема Зайцева, Фуата Сайфитдинова, Владимира Ковина, Ирины Соколовой, Алексея Салмина. 

"Мы уверены в силе и стойкости наших земляков. К сожалению, есть те, кто героически погиб на поле боя.  Наша обязанность — сохранить в сердцах память о них. Сегодня в шести штабах, образованных в Омутинском районе, плетутся маскировочные сети, работает благотворительный счет "Победа", в  зону СВО отправляются автомобили и гуманитарная помощь, и, главное, мы искренне верим в Победу", - отметил на церемонии Кузнецов. 

Право открыть памятник предоставили Айлазат Алимовой, супруге погибшего военнослужащего Жаната Алимова, и Михаилу Казаринову, отцу погибшего военослужащего Николая Казаринова.

Первый памятник участникам СВО в регионе открыли в этом году 19 августа в Нижней Тавде. В Тюмени монумент такой же тематики могут установить в будущем сквере Героев СВО на улице Герцена, 50, разработкой которого занимаются по поручению губернатора, об этом в конце сентября заявил глава города Максим Афанасьев.

Теги: памятники , правительство Тюменской области , СВО
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