Тобольское кладбище открыли для визита туристов

Завальное кладбище Тобольска после реставрации открыли для посещения туристов, оно существует в городе более двухсот лет и на нем находится тринадцать объектов культурного наследия: могилы Петра Словцова, Петра Ершова, Ивана Менделеева, декабристов Кюхельбекера, Барятинского, Краснокутского, Семенова, Муравьева и других.

Кладбище входит в маршруты многих обзорных экскурсий, например, "Тобольск — город четырёх веков", "По Менделеевским местам", "По Ершовским местам" и "Тобольск — древний, молодой". Для посетителей установлено семь информационных стендов, в том числе у центрального входа. В обновленной схеме кладбища обозначен турмаршрут с информацией о захоронениях и храме Семи отроков Эфесских. Дополнительно установлены навигационные указатели и опоры освещения.

Работы проводятся в рамках программы "Тобольск настоящий", которую реализуют правительство Тюменской области совместно с "Сибуром". Сейчас завершена реставрация могил, являющихся объектами культурного наследия, в следующем году восстановление продолжится.

"Гостевой маршрут Тобольска немыслим без его важной части - Завального кладбища. Здесь навсегда осталась память о людях, которые прославили Тобольск. Территория Завального кладбища и его исторические захоронения - это неотъемлемый объект городского и исторического ландшафта Тобольска. И включение в программу "Тобольск настоящий" этого объекта было логичным и позволило расширить благоустроенный гостевой маршрут города. Для СИБУРа сохранение исторической памяти - важная зона внимания в туристическом каркасе города", - подчеркнула Елена Бельская, директор управления по взаимодействию с государственными органами и реализации социально-экономических проектов "ЗапСибНефтехима".