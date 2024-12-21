В будущем году проведут реставрацию обелиска Ермака в Тобольске

В 2025 году в Тобольске отреставрируют земляной вал и обелиск Ермаку, сообщила председатель комитета по охране и использованию объектов историко-культурного наследия Тюменской области Анна Базилева.

Кроме того, в 2025 году запланировано проведение работ по восстановлению сторожек и оградок ансамбля казенных винных складов по адресу: ул. Ремезова, 43.

По словам Анны Базилевой, условно пять-семь лет назад сложно было говорить о привлечении частных инвестиций для реставрации памятников в Тобольске. Сегодня ситуация изменилась. Есть конкретные премьеры, когда памятники из государственной, федеральной, областной собственности предаются в частную, и получаются большие проектные работы, перетекающие в последующем в ремонтно-реставрационные работы.

"В отношении зданий бань на Базарной площади, насосной станции, электростанции проектные работы ведутся второй год. Они в высокой степени готовности. В 2025 году должны начаться ремонтно-реставрационные работы по этим памятникам. Это большие объекты в ужасном техническом состоянии, там есть обрушения. Тем не менее, частные организации готовы вкладывать средства, они видят в этом потенциал, который в первую очередь связан с развитием туризма, подгорной части Тобольска", — поделилась председатель комитета по охране и использованию объектов историко-культурного наследия Тюменской области.

По ряду объектов Тобольска разрабатывают проектные работы. Так, по реставрации здания торгового дома Базарная площадь, 11 они должны быть завершены в первом полугодии 2025 года.

В 2025 году завершится разработка проектной документации по объекту "Конторское здание с лавкой" по адресу: ул. Мира, 1. На ремонтно-реставрационные работы уйдет примерно пять лет.

Будет доработана проектная документация, касающаяся восстановления флигеля в составе усадьбы Плотниковых на ул. Мира, 3. Это деревянное здание с красивыми резными наличниками, - сообщает Тюменская линия.