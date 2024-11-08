В Тобольске откроют памятник Ленину

Торжественное открытие памятника вождю пролетариата в Тобольске состоится 10 ноября в специально обустроенном для него сквере на улице Ленина.

На сайте реготделения КПРФ сообщается, что в городе было два памятника Ленину, в 1990-е годы их снесли. Местные коммунисты с 2016 года пытались решить вопрос об установке нового, в 2023 году им занялись областные депутаты - они договорились с городскими и региональными властями. За счёт средств резервного фонда правительства Тюменской области, закреплённого за депутатами фракции КПРФ, на пересечении улиц Ленина и Декабристов был разбит сквер с постаментом, установлены фонари, лавочки и урны. Следующей весной там высадят деревья.

Отмечается, что установленный в Тобольске памятник - это первый в Тюмени памятник вождю, который с 1952 года стоял на площади у краеведческого музея. В этом году коммунисты его обнаружили на складе вторчермета, выкупили, доставили в Тобольск, где отреставрировали. Денег дна жти цели тюменским товарищам выделил председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов.