В честь Владислава Крапивина назвали малую планету

14:23 21 марта 2017
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carabela.ru

Торжественное вручение сертификата Международного астрономического союза о присвоении малой планете 407243 имени "KRAPIVIN" пройдет завтра в Екатеринбурге.

Назвать в честь детского писателя Владислава Крапивина небесное тело предложил московский астроном Тимур Крячко. Он открыл планету в поясе астероидов Солнечной системы еще в ноябре 2009 года.

Предварительно объект получил наименование 2009 WQ100, а после уточнения орбиты ему присвоили постоянный номер. Тогда и встал вопрос о названии астероида, которое, по правилам Международного астрономического союза, дает открыватель.

В ноябре 2016-го Международный астрономический союз утвердил имя нового астероида, сообщает пресс-центр отряда "Каравелла".

Напомним, что в 2014 году знаменитому уральскому писателю присвоили звание почетного гражданина Тюмени.

Теги: планета , Владислав Крапивин , астрономы
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