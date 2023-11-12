Фильм тюменцев о Владиславе Крапивине появился в сети

7 ноября документальный анимационный фильм "Каравелла Крапивина" появился в свободном доступе. Сейчас его можно посмотреть на всех онлайн-платформах Мой-портал.ру: "ВКонтакте", YouTube, Rutube и других. Лента тюменского режиссера — это история про детского писателя, создание отряда "Каравелла", феномен его литературы, борьбу с системой, любовь к тополям и морю.

— Работа над фильмом длилась более полугода, в съемочном процессе участвовали порядка 40 человек из пяти городов. На показах в Москве и Санкт-Петербурге картину приняли очень тепло, зрители остались довольны. Сейчас каждый зритель может увидеть его в соцсетях и после просмотра оставить оценку на "Кинопоиске", — рассказал редакции Moi-portal.ru режиссер Дмитрий Колобов.

В скором времени "Каравелла Крапивина" будет представлена на некоторых кинофестивалях, ближайший — "Литература и Кино" — состоится в Гатчине, также фильм покажут на конкурсе "Медный цветок" в Верхней Пышме, сообщает Мой-портал.