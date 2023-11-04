В сети появится документальный фильм "Каравелла Крапивина"

Релиз документального фильма "Каравелла Крапивина", съемки которого проходили в Тюмени и Екатеринбурге, запланирован на 7 ноября. С этой даты посмотреть киноленту об известном писателе Владиславе Крапивине в Сети смогут все желающие, рассказал режиссер Дмитрий Колобов.

Последний офлайн-показ перед цифровым релизом в Тюмени прошел 4 ноября в рамках акции "Ночь искусств" в Музейном комплексе им. И. Я. Словцова. После просмотра зрители смогли задать вопросы режиссеру Дмитрию Колобову.

Увидят документальную киноленту, снятую в Тюмени и Екатеринбурге, в Санкт-Петербурге и Москве. 5 ноября в 17 часов в кинотеатре "Художественный" на Невском проспекте. В Москве "Каравеллу Крапивина" планируют показать 6 ноября. На обоих показах будет присутствовать автор фильма.

Работа включена в конкурсную программу международного кинофестиваля "Литература и кино". Событие пройдет в Гатчине с 23 по 28 ноября. Сам показ намечен на 25 ноября. Также "Каравеллу Крапивина" покажут на фестивале "Медный цветок" в Верхней Пышме 16 ноября.

Дмитрий Колобов добавил, что также работа станет фильмом открытия тюменского кинофестиваля "КинЗА", который пройдет в Тюмени в начале декабря, сообщает Тюменская линия.