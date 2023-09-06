Первый трейлер тюменского фильма про Владислава Крапивина появился в сети

6 сентября вышел трейлер документального фильма "Каравелла Крапивина". Над лентой о жизни и творчестве известного писателя Владислава Крапивина продолжает работать тюменский режиссер Дмитрий Колобов, сообщает Медиацентр молодежной политики Тюменской области.

"Каравелла Крапивина" — документальный фильм с использованием анимации. Дмитрий вместе со съемочной группой трудится над картиной с марта этого года. В трейлере режиссер показал только часть проделанной работы: писательскую деятельность Владислава Крапивина, историю создания отряда "Каравелла", его отношение к воспитанникам и мысль о том, как важно на протяжении жизни сохранять внутреннего ребенка.

"После просмотра трейлера главная эмоция, которая наверняка появится у зрителя — желание посмотреть фильм. Также мне хочется, чтобы люди заинтересовались жизнью Крапивина и познакомились с его творчеством", — поделился режиссер Дмитрий Колобов.

Сейчас команда работает над анимацией — готовы четыре сцены в формате превиза (черновой версии анимации видеоролика). В сентябре приступят к работе над текстурой и заливкой цветом.

Документальный фильм приурочен к 85-летию детского писателя. Премьера ленты в Тюмени состоится 14 октября, в день рождения Крапивина. 15 октября картину покажут в Екатеринбурге. Проект реализуется при поддержке Президентского Фонда культурных инициатив.



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