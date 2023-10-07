Премьеру фильма о Владиславе Крапивине увидят тюменцы

14 октября состоится первый показ тюменского документального фильма "Каравелла Крапивина". Зрителей ждет презентация ленты о детском писателе и развлекательная программа.

Жители Тюмени увидят картину о жизни и творчестве детского писателя, узнают историю создания отряда "Каравелла". Итоговый хронометраж — 1 час 35 минут.

Для тюменцев премьера ленты пройдет в кинотеатре "Атмос Синема" (ул. Тимофея Чаркова, 60) в день рождения писателя — 14 октября. Сбор гостей в 17:00. Перед премьерой гости смогут пообщаться со съемочной командой — задать все интересующие вопросы по фильму, а также принять участие в розыгрыше постеров и капсульной коллекции по мотивам ленты. Показы начнутся в 18:00 и в 18:20.

— Мы открыли регистрацию на премьерные показы на прошлой неделе и очень удивились, когда зрители заняли все 400 мест всего за два дня. Очень приятно, что есть такой интерес к фильму, и я надеюсь, что он понравится публике, — рассказал режиссер фильма Дмитрий Колобов.

Премьерные показы "Каравеллы Крапивина" также пройдут в Ялуторовске — 16 октября, в Ишиме — 17 октября и в Тобольске — 18 октября, сообщает Мегатюмень.