Юные тюменцы познакомятся с творчеством местных писателей

Тюменские библиотеки присоединятся ко Всемирной неделе детской и юношеской книги. С 24 марта по 1 апреля в учреждениях пройдут мероприятия для детей всех возрастов: встречи с писателями, редакторами и художниками-иллюстраторами, литературные квесты и викторины, театрализованные читки и мастер-классы, презентации новых книг и театральные спектакли.

Встречи с тюменскими писателями объединены общим девизом: "Будь в тренде – читай наших!". В планах – общение с Леонидом Ивановым, Виталием Огородниковым, Еленой Дубовской, Григорием Кайгородовым, Ольгой Чусовитиной, Василием Михайловым, Леонидом Ткачуком, Натальей Фоминцевой.

Любители активного чтения смогут проверить свои знания и смекалку в литературном квесте "В стране Оз". Необычную фотосессию с книгой предлагает литмонстрация "Буки в руки", а мастер-класс "Кто хочет стать сказочником?" поможет окунуться в атмосферу книги Джанни Родари "Грамматика фантазии".

Юных читателей также ждут театрализованная читка сказа Павла Бажова "Ермаковы лебеди", молодёжное поэтическое шоу "Мы такие разные" театра-студии "Шаг", литературный праздник "Весёлая компания из Чуковска", а также выставка детских иллюстраций Евгения Крана.

Завершится "Книжкина неделя" 1 апреля на площадке перед Литературно-краеведческим центром (ул. Первомайская, 14), где с 13 до 16 часов состоится конкурс на лучшее чтение "с листа" произведений тюменских авторов, а также яркая концертная программа и розыгрыш книг, сообщает пресс-служба городской администрации.