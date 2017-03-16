Тюмень за день: 16 марта

В Тюмень приедет детская писательница Мария Бершадская

25 марта в двух тюменских библиотеках пройдут встречи с детской писательницей Марией Бершадской. Пообщаться с ней можно будет в 12.30 в Центральной городской библиотеке (Луначарского, 51) и в 16.00 в библиотеке № 8 (Северная, 2/1).

В Тюмени определились с площадками для Тотального диктанта

Тюменские организаторы заканчивают формировать список площадок, на которых пройдет ежегодная образовательная акция.

Вымогатели заставляли тюменского хоккеиста пропускать шайбы противников

Калининский районный суд Тюмени вынес приговор в отношении двух молодых людей, которые вымогали у вратаря хоккейного клуба "Тюменский легион" 300 тысяч рублей, за то, что он отказался пропускать шайбы противников.

Шестнадцать жителей Тюменской области отметят сотый день рождения

По спискам Пенсионного фонда, в Тюменской области зарегистрировано 4 тысячи долгожителей, из них только 597 — это мужчины.

Гагаринский парк заливает нечистотами

Жители Тюмени обеспокоены состоянием парка Гагарина, расположенного в районе Мыса. По свидетельству горожан, вблизи березовых и сосновых рощ прямо из трубы сливаются жидкие отходы. Выступающие на поверхность нечистоты скапливаются возле детских горок и спусков.