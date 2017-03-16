Тюмень за день: 16 марта

В Тюмень приедет детская писательница Мария Бершадская
25 марта в двух тюменских библиотеках пройдут встречи с детской писательницей Марией Бершадской. Пообщаться с ней можно будет в 12.30 в Центральной городской библиотеке (Луначарского, 51) и в 16.00 в библиотеке № 8 (Северная, 2/1).
В Тюмени определились с площадками для Тотального диктанта
Тюменские организаторы заканчивают формировать список площадок, на которых пройдет ежегодная образовательная акция.
Вымогатели заставляли тюменского хоккеиста пропускать шайбы противников
Калининский районный суд Тюмени вынес приговор в отношении двух молодых людей, которые вымогали у вратаря хоккейного клуба "Тюменский легион" 300 тысяч рублей, за то, что он отказался пропускать шайбы противников.
Шестнадцать жителей Тюменской области отметят сотый день рождения
По спискам Пенсионного фонда, в Тюменской области зарегистрировано 4 тысячи долгожителей, из них только 597 — это мужчины.
Гагаринский парк заливает нечистотами
Жители Тюмени обеспокоены состоянием парка Гагарина, расположенного в районе Мыса. По свидетельству горожан, вблизи березовых и сосновых рощ прямо из трубы сливаются жидкие отходы. Выступающие на поверхность нечистоты скапливаются возле детских горок и спусков.
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