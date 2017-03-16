В Тюмени определились с площадками для Тотального диктанта

Фото: группа Тотального диктанта в Тюмени "Вконтакте"

Тюменские организаторы заканчивают формировать список площадок, на которых пройдет ежегодная образовательная акция.

Написать текст, автором которого стал известный русский писатель Леонид Юзефович, можно будет на двух площадках постоянного организатора диктанта — ТюмГУ.

Проверить свою грамотность тюменцев приглашают в стенах большого зала заседаний областной думы и администрации города. Последняя второй год подряд станет семейной площадкой: для участников, пришедших с детьми, организуют детскую комнату с аниматорами.

Тотальный диктант пройдет в самых крупных библиотеках города и впервые в нескольких тюменских школах. Ознакомиться с их списком можно на сайте totaldict.ru.

Как отметили организаторы акции, сейчас ведутся переговоры с представителями тюменского бизнеса, в том числе с несколькими торгово-развлекательными центрами. Уже удалось договориться о площадках для диктанта с ТРЦ "Малахит", "Фаворит" и "Солнечный".

Напомним, в Тюмени Тотальный диктант напишут 8 апреля в 13 часов.