Тюменцы начали готовиться к Тотальному диктанту

14:43 26 февраля 2020
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Фото: pixabay.com

Занятия "Русский по пятницам" начинаются в ТюмГУ в преддверии  акции по проверке грамотности "Тотальный диктант".

Преподаватели кафедры русского языка разберут со слушателями темы, которые пригодятся непосредственно на "Тотальном диктанте".

Первое занятия состоится 28 февраля. Оно пройдет в губернаторском зале библиотечно-музейного комплекса ТюмГУ (ул. Республики, 18). Начало занятия в 18.30.

Встречи будут проходить каждую пятницу до 3 апреля. "Тотальный диктант" пройдет в Тюмени в десятый раз 4 апреля.

Теги: Тотальный диктант
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