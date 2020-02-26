Тюменцы начали готовиться к Тотальному диктанту

Занятия "Русский по пятницам" начинаются в ТюмГУ в преддверии акции по проверке грамотности "Тотальный диктант".

Преподаватели кафедры русского языка разберут со слушателями темы, которые пригодятся непосредственно на "Тотальном диктанте".

Первое занятия состоится 28 февраля. Оно пройдет в губернаторском зале библиотечно-музейного комплекса ТюмГУ (ул. Республики, 18). Начало занятия в 18.30.

Встречи будут проходить каждую пятницу до 3 апреля. "Тотальный диктант" пройдет в Тюмени в десятый раз 4 апреля.