Пунктуационные ошибки тюменцев могут сказаться на правилах русского языка

Результатами Тотального диктанта, который в Тюмени напишут 8 апреля в 13 часов, традиционно займутся филологи. По итогам масштабной проверки грамотности, которая с разницей в несколько часов пройдет во многих городах России и за рубежом, они могут скорректировать некоторые правила русской орфографии и пунктуации. Такие предложения в орфографическую комиссию РАН направят организаторы диктанта на местах, в том числе и тюменские.

"Держим в голове такую задачу — скорректировать и дополнить правила правописания, особенно пунктуации. Каждый год оказывается, что в некоторых случаях чего-то в правилах просто не представлено и сложно сказать, где ошибка, а где нет. Но, конечно, изменения — это долгий процесс", — рассказала на сегодняшней пресс-конференции координатор Тотального диктанта в Тюмени, филолог Наталья Кузнецова.

В этом году в Тюмени его напишут в седьмой раз. Всего за предыдущие годы в нем участвовали около семи тысяч тюменцев, 138 из них написали его на пятерки.

"Мы часто обращаем внимание на ошибки в диктанте, но не замечаем, что большую часть сложных слов пишут правильно. Конечно, с пунктуацией дело обстоит хуже, просто потому что русская пунктуация очень сложная. Однако в целом паника вокруг якобы безграмотности людей не имеет под собой никаких оснований. Это миф. И этот миф опровергают участники нашей акции", — добавила Наталья Кузнецова.

В этот раз критерии оценки работ останутся столь же суровыми. Пятерка будет ставиться, если текст написан с безупречной грамотностью или в нем допущена только одна пунктуационная ошибка.

С 17 февраля в главном корпусе ТюмГУ (Республики, 9) стартуют традиционные еженедельные занятия "Русский по пятницам", где преподаватели местной кафедры русского языка помогут всем желающим подготовиться к диктанту: повторить правила и разобраться в непростых лингвистических случаях.

Проверить знание русского на Тотальном диктанте в Тюмени приглашают и тех, кто изучает этот язык как иностранный. Сделать это предложат с помощью теста TruD (TD — Тотальный диктант, ru — русский).

"У нас в ТюмГУ учатся студенты, которые приехали из Нигерии, Франции, Германии, США, Китая и интересуются русским языком, но не владеют им в совершенстве. Это будет интересно им и вообще жителям Тюмени, для которых русский не родной. Им мы дадим этот тест: тестовые задания и небольшой отрывок диктанта", — рассказала директор института филологии и журналистики ТюмГУ Елена Эртнер.

Автора текста Тотального диктанта объявят 1 марта. Как и прежде, это будет один из известных современных русских писателей. В предыдущие годы тексты сочиняли здравствовавший на тот момент Борис Стругацкий, Алексей Иванов, Евгений Водолазкин, Дмитрий Быков, Захар Прилепин, Андрей Усачев и Дина Рубина.

В каких местах тюменцы смогут написать Тотальный диктант станет известно позднее. Как отметили организаторы, в этом году площадок станет больше, в том числе и за счет тюменских торговых центров. На этот раз присоединятся к диктанту и тюменские школы, например областная физико-математическая школа. В прошлом году полторы тысячи тюменцев писали диктант в корпусах ТюмГУ, областной думе, крупных городских библиотеках, бизнес-центрах, ресторанах и кафе.

Влада Нерадовская