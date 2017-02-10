Тюменцы напишут Тотальный диктант в апреле

Международная образовательная акция Тотальный диктант в 2017 году состоится 8 апреля. Об этом стало известно на ежегодной конференции организаторов и экспертов мероприятия, которая проходила в Новосибирске.

Предполагается, что в 2017 году участниками Тотального диктанта станут несколько сотен городов России и зарубежья, а текст, специально подготовленный для диктанта современным российским писателем, напишут более 200 тысяч человек.

В Тюмени мероприятие традиционно проведет кафедра русского языка ТюмГУ. В ближайшее время на базе вуза стартует серия занятий для жителей областного центра, желающих подготовиться к диктанту и восполнить свои знания русского языка, сообщили в пресс-службе ТюмГУ.