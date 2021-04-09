Тотальный диктант пройдет онлайн 10 апреля

Фото - Тотальный диктант в Тюмени,https://vk.com/totaldict_tyumen

В этом году в Тюмени не будет оффлайн-площадок для участия в Тотальном диктанте. Организаторы приглашают жителей региона 10 апреля в 13:00 на онлайн-площадку акции - встреча пройдет в формате видеоконференции. Текст прочтет доцент кафедры русского языка и общего языкознания Тюменского госуниверситета Светлана Смыслова.

Всем, кто зарегистрируется на тюменской странице на эту площадку, незадолго до диктанта придет ссылка, по которой нужно будет подключиться. Записывать текст лучше на распечатанном бланке. Можно писать на обычном листе бумаги, но не забыть указать имя и кодовое слово.

Сдать диктант на проверку можно тоже виртуально – отправить на тот адрес, с которого придет ссылка, скан или фотографию (в хорошем качестве). За работы, написанные в формате видеоконференции, оценки не выставляются, но ошибки (если будут) отметим.

Кроме того, желающие могут написать онлайн-диктант на сайте totaldict.ru. Это когда участник печатает текст в специальном окошке на сайте, а потом отправляет на автоматическую проверку. Для онлайн-диктанта выделена особая, ПЯТАЯ часть рассказа, которую не будут писать на площадках – ее возможно написать только на сайте. Этот формат предполагает оценку. Онлайн-диктант будет доступен на сайте 10 апреля весь день начиная с 9:00 по тюменскому времени. Зарегистрироваться на него можно из личного кабинета.

А еще 10 апреля весь день будет идти онлайн-марафон на сайте totaldict.ru. Вас ждут интересные лекции о русском языке, встречи со звездными гостями, квиз, интерактивы с возможностью выиграть призы от спонсоров и партнеров акции.