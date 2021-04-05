Тотальный диктант - 2021 пройдет 10 апреля

Тотальный диктант – 2021 станет самым кинематографичным в истории проекта. Участники акции, собравшиеся на площадках, в том числе онлайн, попадут на премьеру короткометражного художественного фильма по рассказу Дмитрия Глуховского "Обещания", созданному писателем специально для Тотального диктанта. А после просмотра напишут под диктовку одну из частей этого рассказа, в соответствии с часовым поясом.
Тюмень будет писать, как обычно, вторую часть. Диктант пройдёт в формате видеоконференции. Всем зарегистрировавшимся будет отправлена ссылка, по которой нужно будет подключиться 10 апреля. Текст продиктует доцент кафедры русского языка и общего языкознания Тюменского госуниверситета Светлана Смыслова. Начало – в 13:00.
Зарегистрироваться на диктант можно здесь. Новости акции - в официальной группе в соцсети "ВКонтакте"
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