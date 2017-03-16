В Тюмень приедет детская писательница Мария Бершадская

25 марта в двух тюменских библиотеках пройдут встречи с детской писательницей Марией Бершадской. Пообщаться с ней можно будет в 12.30 в Центральной городской библиотеке (Луначарского, 51) и в 16.00 в библиотеке № 8 (Северная, 2/1).

Белорусская писательница известна серией книг "Большая маленькая девочка", вышедшей в издательстве "КомпасГид". Цикл из 12 историй про Женю, семилетнюю девочку фантастически высокого роста, стал одной из самых популярных книжный серий для детей за последние годы. Портал "Пампамбук" признал "Большую маленькую девочку" лучшей книгой в 2013 году, а в 2014-м она получила награду "Книга года: выбирают дети".

"Это история про девочку, которая сначала снаружи выросла, а теперь растет внутри себя. Двенадцать книг про Женю — это история про внутренний рост, про то, как человек взрослеет, меняется от книжки к книжке", — отмечает Бершадская.

На встрече можно будет купить книги Марии и другие последние издания "КомпасГида".