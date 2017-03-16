Гагаринский парк заливает нечистотами

Жители Тюмени обеспокоены состоянием парка Гагарина, расположенного в районе Мыса. По свидетельству горожан, вблизи березовых и сосновых рощ прямо из трубы сливаются жидкие отходы. Выступающие на поверхность нечистоты скапливаются возле детских горок и спусков.

Активисты регионального ОНФ, узнавшие о проблеме через интерактивную карту свалок, направили обращения в Росприроднадзор и департамент недропользования Тюменской области.

"Гагаринский парк — излюбленное место отдыха многих горожан. Его площадь более ста гектаров. Флора и фауна достаточно интересны и представлены различными кустарными и травянистыми растениями, а также животными и птицами. В 20-х годах прошлого столетия здесь был открыт памятник "Мысовские курганы", что также немаловажно для данного объекта. Это один из немногих парков, который можно считать полноценным лесом и куда жителям не только близлежащего микрорайона, но и всего города Тюмени можно добраться на общественном транспорте или велосипеде", — отмечает эксперт тюменского ОНФ Татьяна Соснина.

В ведомствах общественникам ответили, что проблема возникла из-за аварии системы канализации и сейчас ее устраняют. Однако, по словам местных жителей, а также тренеров школы олимпийского резерва, проводящих там тренировки, проблема со сливом нечистот носит постоянный характер.

"Мы ежедневно совершаем пробежки по парку, выполняем комплекс силовых упражнений и наблюдаем картину слива нечистот. Более того, ежегодный сход снега весной обнажает самые настоящие свалки — мусорные пакеты, бутылки", — отметила эксперт регионального ОНФ Вера Пахомчик.

Активисты намерены направить соответствующее обращение в Тюменскую межрайонную природоохранную прокуратуру, сообщает пресс-служба ОНФ в Тюменской области.