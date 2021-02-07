Мусорные баки в тюменских дворах должны быть установлены по правилам

11:41 07 февраля 2021
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pixabay.com

Мусорные баки должны быть установлены по правилам, установленным СанПин. Если тюменцам мешает запах от контейнерной площадки или вид из окна, то стоит проверить – нет ли во дворе нарушений.

Как сообщили в пресс-службе регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами, по нормативам расстояние от жилых домов должно быть не менее 20 метров, но и не более 100 метров. Минимальное расстояние необходимо для того, чтобы запах из контейнеров не доходил до квартир, а максимальное обусловлено тем, что жильцам нужно идти до мусорных баков с пакетами, коробками или ведрами.

Однако стоит учесть, что правила применимы для новостроек, и застройщики учитывают это, проектируя жилой квартал или отдельную придомовую территорию. А вот для районов со сложившейся жилой застройкой могут быть другие расстояния, в зависимости от многих факторов.

Кроме того, баки должны быть установлены на возвышенности – на заасфальтированном или бетонном основании высотой 10-20 см. Контейнеры должны накрываться крышками, чтобы в них не попадала вода и процесс гниения отходов не ускорялся. Также площадка ограждается с боковых трех сторон забором, пишет "Комсомольская правда – Тюмень".

Сообщить о нарушениях можно по телефону горячей линии ООО "ТЭО" 8-800-250-73-26.

Теги: дворы , мусор , отходы
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