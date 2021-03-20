Тюменцы заботятся об экологии и сдают сырьё в пункт раздельного сбора отходов

11:34 20 марта 2021
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pixabay.com

За два первых месяца этого года тюменцы принесли более девяти тонн вторсырья. Всё это волонтеры из станции "Сортировочной" отправили на переработку. 

Жители областного центра сдали 4 тонны стекла, 2,2 тонны картона и почти 660 килограммов ПЭТ – из этого материала делают бутылки. Также жители принесли 11 килограммов ячеек от яиц и почти тонну бумаги. Остальное составили пленка, металл, новогодние елки, полипропилен и полиэтилен. Также в пункте раздельного сбора отходов принимают и блистеры для таблеток. Но только пластиковые формы со слоем фольги, другие медицинские отходы и упаковки в эту категорию не входят. 

Как рассказали на станции "Сортировочной", всё собранное сырье отвозят в "Национальную экологическую компанию" в Ярославль. Таблетки достают и утилизируют, а блистеры измельчают в крошку размером с песчинку сахара и кладут в специальный барабан, сообщает "Вслух.ру".

Теги: мусоропереработка , отходы , экология
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