Тюменцы заботятся об экологии и сдают сырьё в пункт раздельного сбора отходов

За два первых месяца этого года тюменцы принесли более девяти тонн вторсырья. Всё это волонтеры из станции "Сортировочной" отправили на переработку.

Жители областного центра сдали 4 тонны стекла, 2,2 тонны картона и почти 660 килограммов ПЭТ – из этого материала делают бутылки. Также жители принесли 11 килограммов ячеек от яиц и почти тонну бумаги. Остальное составили пленка, металл, новогодние елки, полипропилен и полиэтилен. Также в пункте раздельного сбора отходов принимают и блистеры для таблеток. Но только пластиковые формы со слоем фольги, другие медицинские отходы и упаковки в эту категорию не входят.

Как рассказали на станции "Сортировочной", всё собранное сырье отвозят в "Национальную экологическую компанию" в Ярославль. Таблетки достают и утилизируют, а блистеры измельчают в крошку размером с песчинку сахара и кладут в специальный барабан, сообщает "Вслух.ру".