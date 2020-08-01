Этим летом тюменцы мусорят больше

Тюменцы в течение последних трех месяцев стали выбрасывать мусора больше, чем в мае-июле 2019 года. В составе отходов появились маски, перчатки и салфетки.

Специалисты связывают увеличение объемов мусора на 6% с тем, что многие в этом году не уехали в отпуск, а остались дома.

Как сообщили в пресс-службе регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходам ООО "ТЭО", состав мусорных пакетов в летние месяцы был однообразным: около 40% - пищевые отходы, остальное - ПЭТ, пленки, пластик, стекло, текстиль, картон, крупногабаритные отходы. Львиную долю также занимают средства гигиены: защитные одноразовые медицинские маски, перчатки и салфетки. К осени на мусоросортировочном заводе ожидают наплыв органики, а именно арбузных и дынных корок, ягод, кожуры фруктов.

На контейнерных площадках до сих пор складируют строительный мусор, растительный (деревья, ботву, траву и т.п.), шины, лампы и прочие отходы, которые требуют отдельной утилизации, пишет "Мегатюмень".