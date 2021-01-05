Система водоотведения будет создана в Тюменской области

Сеть водоотведения будет построена в Тюменской области в 2021 году. Это позволит сэкономить транспортные расходы на вывоз сточных канализационных вод, и соответственно - снизить стоимость услуг.

В 2021 году новая сливная станция появится рядом с деревней Ушаковка Тюменского района. Ранее здесь ввели в эксплуатацию канализационный коллектор, соединяющий поселок Молодежный села Ушаково с городскими сетями водоотведения. Две нитки сетей канализации, протяженностью по 23 км возвели за рекордные четыре месяца. Объект также призван сохранить экологический ландшафт региона.

Как сообщили в компании "Росводоканал Тюмень", теперь нечистоты из населенного пункта по самотечным коллекторам идут к старым КОСам, которые временно выполняют функцию канализационной насосной станции, а оттуда по напорным коллекторам в город на сооружения очистки сточных вод.

Рядом строится современная КНС. С учётом развития коттеджного поселка, ее производительность составит 800 кубометров в сутки. Это на 300 кубометров больше, чем у старых КОС. Станция также будет оборудована износостойкими измельчителями и мощными насосами, способными эффективно перекачивать волокнистый мусор.

Кроме того, в Мальково будет построена сливная станция и магистральный коллектор до Тюмени, коллектор со сливной станцией в Онохино. В последующие годы предусмотрено строительство сетей и сливных станций в Каскаре и в Боровском. Таким образом, до 2025 года будут решены вопросы канализования в населенных пунктах по пяти направлениям к концессионного соглашения между правительством Тюменской области, администрацией Тюменского района и "Росводоканал Тюмень", пишет "Тюменская область сегодня".