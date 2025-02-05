Жителей Антипино просят быть внимательнее к горячей воде до 18 февраля

УСТЭК с 4 по 18 февраля проверит герметичность тепловых сетей в микрорайоне Антипино при помощи органического красителя желто-зеленого цвета. Испытания затронут микрорайон, теплоснабжение которого осуществляется от котельной на улице Ивана Крылова, 28.

В ходе испытаний безопасный краситель "Уранин А" добавят в сетевую воду, которая не используется для нужд горячего водоснабжения. В случае неисправности оборудования внутридомовых коммуникаций окрашенная вода может попасть в систему горячего водоснабжения, окрашивая воду в зеленоватый цвет. Такую воду нельзя использовать в бытовых нуждах, применять для приготовления пищи и кормления животных, так как она может окрасить материалы, с которыми соприкасается.

УСТЭК просит горожан при обнаружении на улице выхода на поверхность земли зеленых пятен или появления зеленой воды из крана в период проведения испытаний связаться с контакт-центром АО "УСТЭК" по телефону +7 (3452) 38-62-00.