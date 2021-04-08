На тюменской таможне задержали 400 тонн металлолома и отходов

С начала года тюменские таможенники предотвратили ввоз более 400 тонн незаконно перемещаемого через границу РФ металлолома и отходов производства.

Чаще всего пресекались попытки ввоза из Республики Казахстан металлолома, отходов потребления — бумаги и картона, бывших в употреблении аккумуляторных батарей и грузовых автошин без разрешительных документов.

Тюменская таможня напоминает, что правила трансграничного перемещения отходов установлены постановлением правительства РФ от 17 июля 2003 г. № 442 "О трансграничном перемещении отходов". Транзит отходов по территории Российской Федерации осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации на основании разрешения Федеральной службы по надзору в сфере природопользования.