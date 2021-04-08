На тюменской таможне задержали 400 тонн металлолома и отходов

12:28 08 апреля 2021
Мобильная версия страницыВерсия для печатиВерсия для печати

С начала года тюменские таможенники предотвратили ввоз более 400 тонн незаконно перемещаемого через границу РФ металлолома и отходов производства.

Чаще всего пресекались попытки ввоза из Республики Казахстан металлолома, отходов потребления — бумаги и картона, бывших в употреблении аккумуляторных батарей и грузовых автошин без разрешительных документов.

Тюменская таможня напоминает, что правила трансграничного перемещения отходов установлены постановлением правительства РФ от 17 июля 2003 г. № 442 "О трансграничном перемещении отходов". Транзит отходов по территории Российской Федерации осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации на основании разрешения Федеральной службы по надзору в сфере природопользования.  

Теги: отходы , таможня
NewsProm.ru

У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ru

Отправить новость, фото, видео

или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru

Отправить новость:

Все новости

Больше новостей

Выбор редакции

Архив новостей

Май, 2021