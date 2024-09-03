Тюменские таможенники не выпустили из России двух скакунов

Мобильная группа Тюменской таможни совместно с сотрудниками Уральского межрегионального управления Россельхознадзора пресекла попытку незаконного вывоза в Казахстан двух лошадей, сообщает пресс-служба Тюменской таможни.
"Скакуны возвращались с международных соревнований по конному спорту из Московской области. При проверке документации на перевозку животных оказалось, что у водителя отсутствовал ветеринарный сертификат. Живой груз возвращен для оформления соответствующих документов", - пояснили в ведомстве.
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