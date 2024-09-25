Тюменские таможенники не пропустили через границу 17 тонн перца, отправленных москвичам

Незаконный ввоз 17 тонн сладкого перца пресекли мобильные группы Тюменской таможни совместно с сотрудниками Уральского межрегионального управления Россельхознадзора. Товар следовал из Казахстана в Москву для реализации.

Товар не пропустили, так как на овощах не было обязательной маркировки - отсутствовали данные о производителе, наименовании, стране происхождения, стране-экспортере, условиях и сроках хранения продукции.

"По факту нарушения порядка ввоза подкарантинной продукции представителями Россельхознадзора возбуждено дело об административном правонарушении, большегруз с овощами возвращен в Республику Казахстан", - сообщает пресс-секретарь Тюменской таможни Мария Кудряшова.