Вымогатели заставляли тюменского хоккеиста пропускать шайбы противников

Калининский районный суд Тюмени вынес приговор в отношении двух молодых людей, которые вымогали у вратаря хоккейного клуба "Тюменский легион" 300 тысяч рублей, за то, что он отказался пропускать шайбы противников.

Как рассказали в пресс-службе прокуратуры Калининского округа, один из осужденных делал ставки на число пропущенных шайб в играх и договаривался с игроками команд о том, чтобы вратарь намеренно пропускал определенное количество шайб.

В феврале 2016 года к вратарю "Тюменского легиона" по просьбе осужденного подошел нападающий их хоккейной команды и попросил его пропустить две шайбы в игре против магнитогорской команды "Стальные лисы". Вратарь отказался.

На следующий день к потерпевшему вновь подошел нападающий их команды и сказал, что он должен пропустить больше семи шайб в игре против оренбургской команды "Сарматы". Но потерпевший вновь этого не сделал.

Проигравший на ставках деньги тюменец обратился за помощью к своему другу, с которым они вместе стали вымогать у вратаря 300 тысяч рублей.

В марте 2016 года они дождались потерпевшего у дома, силой посадили его в машину и возили по городу, продолжая вымогать деньги. При этом в счет "долга" они заставили потерпевшего написать расписку о том, что он должен им 300 тысяч рублей, а также забрали у него iPhone и 2800 рублей. После этого вратарь сразу написал заявление в полицию.

Рассмотрев уголовное дело, суд признал вымогателей виновными. Первый получил 4 года условно и штраф в 250 тысяч рублей в доход государства. Второго приговорили к 3 годам условно и штрафу в 100 тысяч рублей.