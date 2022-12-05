Житель Тюмени шантажировал изнасилованную им девушку угрозами слить компромат в сеть

13:09 05 декабря 2022
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Центральный районный суд Тюмени отправил в СИЗО на два месяца 30-летнего Кирилла по обвинению в изнасиловании 19-летней девушки с угрозой убийством, а также в вымогательстве  у нее денег и распространение порочащей ее информации. 

Из представленных суду материалов известно, что в октябре 2022 года Кирилл Ц., угрожая убийством, изнасиловал 19-летнюю девушку. Спустя месяц он стал требовать у потерпевшей 20 тысяч рублей под угрозой распространения позорящих её сведений. Когда  жертва отказалась платить, слил эти сведения в Интернет, сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы ТО.

По постановлению суда обвиняемый будет содержаться под стражей по 20 января 2023 года.

Теги: вымогательство , изнасилование , суд
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