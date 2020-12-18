Двое тюменцев вымогали у мужчины 150 тысяч рублей, угрожая расправой

В Тюмени в полицию обратился 30-летний местный житель, который сообщил, что неизвестные лица, угрожая физической расправой, требуют у него 150 тысяч рублей. Подозреваемые были задержаны.

Ими оказались двое местных жителей 1976 и 1986 года рождения. Один из них познакомился с девушкой, которая недавно разошлась с сожителем. При расставании между ними возник конфликт из-за финансового вопроса: ранее девушка получила на свое имя кредит, а деньги передала молодому человеку. Несколько месяцев он вносил платежи, но после окончания отношений перестал это делать.

Однако вскоре бывшие сожители решили данную проблему: за время совместного проживания мужчина неоднократно оплачивал покупки девушки и потратил на это сумму, сопоставимую с размером кредита. Она отказалась от всех претензий и согласилась вносить ежемесячные платежи самостоятельно.

"Узнав о данной ситуации, подозреваемые связались с молодым человеком, договорились о встрече и начали требовать деньги для погашения кредита. Потерпевший пытался объяснить, что обо всем договорился с бывшей сожительницей и ничего ей не должен. На это злоумышленники заявили, что он отдаст указанную сумму им. В случае отказа угрожали физической расправой", — сообщает пресс-служба УМВД России по Тюменской области.

Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.163 УК РФ "Вымогательство".