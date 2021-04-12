В Тюмени ученика лицея ограбили на улице

В полицию Тюмени поступило сообщение от учащегося лицея, у которого неизвестный под угрозой применения насилия похитил 10 тысяч рублей. Подозреваемый в вымогательстве задержан, им оказался безработный 18-летний тюменец.
Ученик лицея снимал деньги в банкомате в одном из торговых центров, это увидел злоумышленник. Он настиг юношу на улице и, пригрозив ему расправой, отнял наличные деньги и скрылся.
"К моменту задержания злоумышленник успел потратить около двух тысяч рублей, оставшуюся сумму полицейские изъяли и вернули потерпевшему. Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.163 УК РФ "Вымогательство"", — сообщает пресс-служба УМВД России по Тюменской области.
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