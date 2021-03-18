В Тюмени задержали мужчину, подозреваемого в вымогательстве и грабеже

В тюменскую полицию обратился местный житель, который сообщил, что у него требуют деньги, угрожая физической расправой. Полицейские установили личность подозреваемого, ранее судимый 28-летний мужчина был задержан.

По версии следствия, к тюменцу обратилась знакомая с просьбой о помощи. Девушка рассказала, что ее бывший возлюбленный мешает ей спокойно жить. Тюменка попросила приятеля вмешаться и решить проблему. Тюменец позвонил мужчине и договорился о встрече. На месте он спровоцировал конфликт, затем насильно забрал у мужчины сотовый телефон и потребовал деньги.

"Злоумышленник несколько раз ударил заявителя, после чего установил сроки передачи денег и предупредил о возможных тяжких последствиях, если поставленные условия не будут выполнены. В последующие дни злоумышленник неоднократно звонил и угрожал расправой. Запуганный потерпевший согласился на указанные условия и отдал необходимую сумму", — сообщает пресс-служба УМВД России по Тюменской области.

В отношении мужчины Тюмени возбуждены уголовные дела по ч.2 ст.163 УК РФ "Вымогательство" и по ч.2 ст.161 УК РФ "Грабеж".