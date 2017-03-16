Шестнадцать жителей Тюменской области отметят сотый день рождения

По спискам Пенсионного фонда, в Тюменской области зарегистрировано 4 тысячи долгожителей, из них только 597 — это мужчины.

В этом году 1200 человек отметили или отметят 90-й день рождения, 164 пенсионерам исполнится 95 лет, а вековой юбилей отпразднуют 16 долгожителей.

В нашем регионе зарегистрированы 28 человек, которые живут уже больше ста лет. Самый старый мужчина — тюменец, ему 102 года. Самый почтенный возраст среди женщин у жительницы Тюменского района. В ноябре ей исполнится 106 лет, сообщает пресс-служба областного Пенсионного фонда.