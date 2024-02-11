Более 5 800 долгожителей в Тюменской области

В Тюменской области проживают более 5 800 людей в возрасте от 90 лет и старше. 3 100 человек из них живут в Тюмени. Людей, которым больше 100 лет, из общего числа 35 человек. Для людей в пожилом возрасте, в том числе, и для долгожителей, в регионе действуют особые программы поддержки активного долголетия.

Основная региональная программа – "Старшее поколение". В ее рамках в Тюменской области создаются условия для достойной жизни пожилых людей. Программа включает все важные для граждан пожилого возраста направления: здравоохранение, социальное обслуживание, спорт, общественную жизнь и волонтерство.

Тюменские специалисты Регионального центра активного долголетия, геронтологии и реабилитации используют межведомственный подход для того, чтобы сделать жизнь старших ярче и лучше, - сообщает Тюменская область сегодня.

По словам заместителя директора по социальной работе центра Светланы Малаховой, количество долгожителей в Тюменской области с каждым годом становится больше. Даже небольшое увеличение их числа говорит о том, что социальная политика в отношении людей в возрасте – правильная, и регион идет к тому, что долгожителей будет становиться все больше и продолжительность жизни людей будет расти.