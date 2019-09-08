98-летняя тюменка проголосовала на дому

Фото ИА "Тюменская линия"

Долгожительница из Тюмени, 98-летняя Августа Зарубина смогла в Единый день голосования 8 сентября исполнить свой гражданский долг и проголосовала на дому.

Августа Викторовна работала учителем в сельской школе Армизонского района и когда-то являлась членом избирательной участковой комиссии. К выборам любого уровня относится ответственно, пишет ИА "Тюменская линия". "Я живу в России. Все голосуют - и я голосую. Если бы не болела, то пришла бы сама на избирательный участок", - поделилась она.

Поздравить избирателя-долгожителя во время голосования пришли представители Общественной палаты Тюмени, которые участвуют в выборах в качестве наблюдателей на избирательных участках.

"Конечно, не уделить внимания такому почтенному возрасту, долгожителю Тюмени мы не могли. Для нас это важно", - прокомментировала член Общественной палаты Тюмени Людмила Могутова.

По данным на 10:00 в избирательную комиссию №2003 поступило 15 заявок для голосования на дому. Сейчас члены избиркома объезжают таких избирателей. В основном это возрастные люди, которые не могут прийти и проголосовать. Объезды будут проводить в течение дня до 20:00, когда закончиться голосование, сообщил член избирательной комиссии №2003 с правом решающего голоса Роман Коломоец.