Тюменский фронтовик отметил 101 день рождения

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Участник Великой Отечественной войны и бывший преподаватель ТВВИКУ Михаил Андреевич Никишин сегодня принимает поздравления в честь 101-й дня рождения, сообщает информационный центр правительства ТО.

Михаил Андреевич был призван на фронт в 1941 году. Служил на разных должностях — от завскладом до командира стрелкового отделения. Демобилизовался в звании полковника.

Награжден орденами "Красная Звезда", Отечественной войны II степени, медалями Жукова, "За боевые заслуги" и другими. Участник Парада Победы на Красной площади Москвы 24 июня 1945 года.

До 1972 года работал старшим преподавателем в ТВВИКУ. Михаилу Андреевичу присвоено звание "Отличник народного просвещения".

"Искренне рад и горжусь тем, что живу на нашей родной Тюменской земле в одно время с Вами. От всего сердца желаю Вам и Вашим близким крепкого здоровья, душевного тепла и благополучия!" - отметил в телеграмме имениннику губернатор.

На фото М.А. Никишин 9 мая 2019 года.