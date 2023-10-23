Фронтовик Костюрин отпраздновал в Тюмени свой столетний юбилей

21 октября 2023 года 100-летний юбилей отметил проживающий в Тюмени участник Великой Отечественной войны, полковник запаса Михаил Федорович Костюрин. С знаменательным событием ветерана телеграммой поздравил губернатор Тюменской области Александр Моор.

"В годы Великой Отечественной войны Вы самоотверженно обеспечивали бесперебойную связь в суровых боевых условиях, способствовали стремительному продвижению советских войск на запад. Ваш личный неоценимый вклад в приближение Великой Победы, защиту общечеловеческих ценностей и торжество исторической справедливости навсегда останется в истории. Ваши успехи в военной и гражданской службе заслуживают особого внимания и отмечены высокими государственными наградами, уважением соотечественников", - говорится в поздравительной телеграмме.

Лично Михаила Федоровича с сотым днем рождения поздравили представители Росгвардии, общественники и тюменские артисты.

Михаил Федорович родился в 1923 году в поселке Аннинске Тайшетской волости (Забайкалье, в настоящее время - Иркутская область) в многодетной крестьянской семье. С началом Великой Отечественной войны Михаил Федорович прошел ускоренный курс обучения в Киевском военном училище связи им. М.И. Калинина (базировалось в Красноярске). Лейтенант Костюрин получил боевое крещение при форсировании Днепра. Обеспечивая стремительное продвижение советских войск на запад, взвод Михаила Федоровича организовывал линейную связь как по суше, так и через реки - Днепр, Южный Буг, Днестр, Ваг и Грон (Венгрия). Победу встретил в должности командира взвода отдельного батальона связи 57-го стрелкового корпуса 37-й армии. В июне 1945 года был переброшен на Забайкальский фронт для участия в Маньчжурской операции по разгрому Квантунской армии.

Михаил Федорович Костюрин награжден орденами Отечественной войны I и II степени, орденом Красной Звезды, медалью Жукова, другими почетными наградами.

После окончания войны служил в Сибирском военном округе (г. Канск, г. Барнаул), в составе Группы советских войск в Германии. С 1959 года служил в Тюмени в должности заместителя начальника политотдела ракетной бригады стратегического назначения. В 1968 году уволен в запас, после чего работал в тюменском горисполкоме, занимался организационными вопросами становления и развития жилищного кооперативного строительства в Тюмени.