На 103-летие к тюменскому ветерану Дарье Бурцевой прибыл военный оркестр

Тюменский ветеран Великой Отечественной войны Дарья Ивановна Бурцева отмечает 103-летие, в честь дня рождения около дома ветерана сыграл военный оркестр ТВВИКУ.

Со 103-летием Дарью Ивановну поздравили сопредседатель Центрального штаба "Бессмертный полк России" Геннадий Иванов, представители управления социальной защиты населения Тюмени и Тюменского района.



Губернатор Тюменской области Александр Моор направил долгожительнице поздравительную телеграмму: "Ваш жизненный путь вызывает большое уважение и искреннее восхищение. Нелегкий труд в довоенные годы, самоотверженная служба в рядах защитников Отечества, ранение — все испытания Вы перенесли с высоко поднятой головой. Желаю Вам сибирского здоровья, бодрости и хорошего настроения, всего самого доброго Вам и Вашим близким!"

Дарья Ивановна в 1941 году призвана в армию. За боевые заслуги, за мужество и отвагу она награждена орденом Отечественной войны I степени, медалью Жукова. День рождения ветеран отмечает в кругу детей, внуков и правнуков.