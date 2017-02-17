Тюмень за день: 17 февраля

Роспотребнадзор: в Тюмени водопроводная вода стала качественнее

Управление Роспотребнадзора по Тюменской области опубликовало данные мониторинга за качеством и безопасностью водопроводной питьевой воды.

Федор Конюхов встретится с тюменцами

В Тюмени 23 февраля в 16 часов в Центральной городской библиотеке (Луначарского, 51) пройдет встреча с Федором и Ириной Конюховыми.

Движение рядом с Центральной площадью станет односторонним

В Тюмени схема дорожного движения в этом районе поменяется в конце марта. По улице 8 Марта движение станет односторонним на участке от дома №69а по улице Ленина до улицы Республики, по улице Водопроводной — на участке от улицы Республики до дома №65 по улице Ленина. Вдоль здания на Республики, 52 будет действовать двустороннее движение.

В Тюмени ликвидировали несанкционированную свалку снега

Стихийную свалку снега недобросовестные возчики создали на земельном участке в районе гаражного кооператива, примыкающего к с/о "Железнодорожник" и улице Ставропольской в Калининском административном округе.

Каждая вторая тюменская шуба ввезена нелегально

За минувший год тюменская таможня проверила свыше 15 тысяч шуб и дубленок, изготовленных в Турции, Греции, Италии и Китае. Больше половины товара, продающегося в местных меховых салонах, признали нелегальным, так как он был ввезен в Россию без уплаты таможенных платежей.

"Моя территория" рассказала о молодежных трендах и проектах

Презентация деятельности регионального проекта "Моя территория" прошла в коворкинге 15 февраля. Участники встречи узнали о новых направлениях работы команды, о планах на 2017 год, трендах в молодежной среде и многом другом.