"Моя территория" рассказала о молодежных трендах и проектах

Фото Фото: Павла Галактионова

Презентация деятельности регионального проекта "Моя территория" прошла в коворкинге 15 февраля. Участники встречи узнали о новых направлениях работы команды, о планах на 2017 год, трендах в молодежной среде и многом другом.

Проект "Моя территория" стартовал в 2011 году как молодежный информационный центр для работы с молодыми лидерами, продюссирования сообществ. Как отметила руководитель проекта Ирина Широкова, данный формат работы сегодня актуален как никогда:

"Молодежной среде на самом деле нужны люди, которые занимаются своими проектами в сфере молодежной политики, лидеры, коммуникаторы, которые умеют выстраивать связи различных сообществ и делать интересные проекты на качественно новом уровне".

Директор по развитию проекта Ольга Петрушина представила анализ трендов, которые влияют на молодежь Тюмени. Так, изменение демографической пирамиды в сторону снижения молодого населения повлекло за собой увеличение налоговой нагрузки на работоспособных граждан. Такие проекты "Моей территории", как "#ПапаТут", "Шанс" и система наставничества в целом, а также грантовые конкурсы, призваны привить молодежи семейные ценности и инициативность. Свойственный современной молодежи индивидуализм вступает в конфликт с чувством коллективизма и приводит к перекладыванию ответственности за часть своей жизни на других людей. Именно поэтому Тюмень нуждается в проектах по развитию лидерских качеств.

"Какими трендами и мыслями мы руководствовались, когда создавали линейку проектов на 2017 год, а самое главное — какие вызовы и результаты мы видим перед каждым из них? Все, что мы делаем, вызвано не просто желанием собрать молодежь и потусоваться: это решение социальных проблем, вскрытие и профилактика напряженных ситуаций, которые возникают в молодежной среде, — рассказала Ольга Петрушина.

Директор по коммуникациям Юлия Каргаполова осветила информационную работу и социальные медиа: сегодня проекты живут как в офлайн-, так и в онлайн-среде, поэтому второе полугодие "Моя территория" посвятит медийным проектам.

Руководитель направления "Креативные индустрии Тюмени и международные проекты" Эльмира Гибадулина сообщила о т=ом,ч то в 2017 году будет запущена онлайн-площадка для художников "Культура мира", состоится стрит-арт фестиваль и полюбившийся тюменцам КИТ-пикник, возобновит фестиваль социальной рекламы "Муза". Кроме того, в "Моей территории" появятся международные проекты: "Прогрессоры стран СНГ" и, если процедура согласования Тюмени как площадки завершится успехом, интеллектуальные выступления в формате Creative mornings.

Руководитель по работе с сообществами Мария Федоренко анонсировала продолжение регионального конкурса проектов "Моя идея", образовательной программы "Проектная лаборатория", фестиваля для отцов и детей "#ПапаТут" и социального проекта "Шанс". Направление расширится "Школой руководителя молодежного сообщества" и "Медиашколой для сообществ".

Руководители программы развития лидерства Наталия Евдокимова и Дарья Алфёрова выступили с презентацией как уже работающих, так и новых проектов. Помимо "Правознания" и "Форсайт конференции 2.0", в течение года желающие смогут пройти "Курсы неформального образования", "Школу профессий" и "Уроки войны".

В заключение встречи руководитель коворкинга "Моя территория" Анна Бухтиярова рассказала о функциях и ресурсах площадки, которую можно использовать в качестве event-пространства, удобна она и для проведения различных мероприятий, лекций, тренингов с аудиторией до тридцати человек.