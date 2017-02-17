Каждая вторая шуба в Тюмени ввезена нелегально

За минувший год тюменская таможня проверила свыше 15 тысяч шуб и дубленок, изготовленных в Турции, Греции, Италии и Китае. Больше половины товара, продающегося в местных меховых салонах, признали нелегальным, так как он был ввезен в Россию без уплаты таможенных платежей.

Как отметили в ведомстве, в условиях такого недобросовестного предпринимательства страдают добропорядочные бизнесмены, уступающие в конкуренции в итоговой цене на шубу.

В России чипирование меховых изделий на добровольной основе ввели с апреля 2016 года. В августе оно стало обязательным для всех государств-членов Евразийского экономического союза.

В региональном таможенном управлении напоминают, что проверить законность пребывания шубы в стране и убедиться в подлинности изделия покупатель может самостоятельно по специальной маркировке — контрольному идентификационному знаку. Сделать это можно через специальное приложение на смартфоне.