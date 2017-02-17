Федор Конюхов встретится с тюменцами

В Тюмени 23 февраля в 16 часов в Центральной городской библиотеке (Луначарского, 51) пройдет встреча с Федором и Ириной Конюховыми.

Известный путешественник и его супруга расскажут о своей жизни, планах на будущее и представят свои книги "Сердце Господа" и "Сила веры. 160 дней и ночей наедине с Тихим океаном".

На мероприятие нужно зарегистрироваться. Подать заявку c указанием имени, фамилии, отчества и возраста надо на электронную почту citylib-tyumen.ivanova2017@yandex.ru до 21 февраля включительно.