В Тобольске снимут еще один фильм об истории

История Тюменской области отразится в "Великом северном пути" - фильме-экспедиции, посвященном открытиям XVII века. Прошлой зимой съемки прошли в Архангельской области, Карелии, на Полярном Урале, Ямале и в Якутии. Сейчас создатели документального фильма поработают в Тобольске, Нижней Тавде и Голышманово, а после отправятся на Чукотку.

"Великий северный путь" станет самым масштабным проектом, аналогов которого в России пока нет. В прокат фильм выйдет весной 2017 года, сообщает пресс-служба регионального проекта "Моя территория".

"Это история открытия арктических регионов России. Весь фильм посвящен путешествию от Архангельской области до Чукотки. Мы готовились к проекту несколько лет, потому что он очень сложный: мы постепенно продвигаемся через все самые труднодоступные места, какие только есть в России", — отмечает режиссер фильма Леонид Круглов.

13 марта тюменцы смогут пообщаться с создателями фильма. Творческая встреча с режиссером, этнографом и путешественником Леонидом Кругловым, а также оператором Владимиром Филипповым, который снимает для National Geographic, GEO, "Вокруг Света", "Первого канала", "России-1" и "России-2" состоится в губернаторском зале Информационно-библиотечного центра ТюмГУ (Семакова, 22) с 9:40 до 12:00. Путешественники покажут фильм "Вокруг света", который вышел в 2014 году. Картину снимали во время кругосветного путешествия четырехмачтового парусника "Седов": за 13 месяцев барк пересек 3 океана, побывал в 32 портах мира и повторил легендарный маршрут экспедиции Крузенштерна и Лисянского.

Помимо этого, 11 и 12 марта в клубе аналоговой и документальной фотографии "8х10" путешественники проведут для тюменцев мастер-класс по воздушным съемкам и организации съемочного процесса документального фильма в труднодоступных местах (подробности об участии здесь).

Организаторами встреч выступают Региональный проект "Моя территория", Тюменский государственный университет и клуб аналоговой и документальной фотографии "8х10".