В Тюмени ликвидировали несанкционированную свалку снега

Специалисты управы Калининского административного округа закрыли несанкционированную свалку снега, которую недобросовестные возчики стихийно создали на земельном участке в районе гаражного кооператива, примыкающего к с/о "Железнодорожник" и улице Ставропольской.

Как сообщили в пресс-службе городской администрации, на водителя автомобиля, выгружавшего снег в неположенном месте, составлен протокол об административном правонарушении. "В адрес правообладателя земельного участка направлено письмо о необходимости ликвидации снежной свалки, а также возбуждено производство по делу об административном правонарушении. Специалисты возвели препятствия, чтобы исключить проезд транспорта для дальнейшего складирования снега", – рассказал председатель комитета по благоустройству и озеленению управы КАО Павел Парфенов.

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Ежесуточно с улиц Калининского округа убирают и вывозят на специально отведенный городской полигон до 4,5 тыс. кубометров снега.