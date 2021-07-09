Тюмень за день: 9 июля

К поиску пропавшей Насти Муравьевой подключились тюменские общественники

Ветераны-пограничники Тюменской области расклеивают листовки с информацией о Насте в районе Лесобазы, КПД, Ленинского административного округа. В ближайшие дни к поиску подключатся и другие организации, входящие в состав регионального объединения "Защита Отечества".

"Народный кутюрье-21": российские дизайнеры представят свои работы в Тюмени

Дефиле пройдет по пяти номинациям, свои работы представят дизайнеры из Тюмени, Тобольска и Екатеринбурга.

Лучшее летнее кафе и место для дружеских посиделок выберут в Тюмени

До завершения голосования осталось 13 дней. Награждение победителей приурочат к празднованию 435-й годовщины со дня основания города.