Тюмень за день: 9 июля

18:00 09 июля 2021
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К поиску пропавшей Насти Муравьевой подключились тюменские общественники

Ветераны-пограничники Тюменской области расклеивают листовки с информацией о Насте в районе Лесобазы, КПД, Ленинского административного округа. В ближайшие дни к поиску подключатся и другие организации, входящие в состав регионального объединения "Защита Отечества".

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До завершения голосования осталось 13 дней. Награждение победителей приурочат к празднованию 435-й годовщины со дня основания города.

Теги: обзор
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