Тюмень за день: 3 августа

Тюменцы цветами встретили участницу Олимпиады в Токио
Елизавета Клеванович выступала 24 июля в командной эстафете кроль 4х100, показала свой лучший результат 54.97.
В Тюменской области 1005 человек умерли от коронавируса
За минувшие сутки в регоине выявлено 285 случаев коронавируса, 211 выздоровели, летальные исходы от коронавируса подтверждены по 7 пациентам.
В "Медгороде" рассказали, как онкобольным поставить прививку от коронавируса
У онкобольных риск тяжелого течения коронавируса и летального исхода выше, чем у человека без злокачественного новообразования, поэтому, если не противопоказаний, нужно привиться, но после обязательной консультации и получания разрешения от врача-онколога.
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