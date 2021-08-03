Тюмень за день: 2 августа

Тюменцы начали получать "школьные" деньги на детей
В Тюменской области проживает около 230 тысяч школьников, имеющих право на указанную выплату. Через портал Госуслуг от жителей региона поступило уже 163 тыс. заявлений, сообщили в региональном управлении Пенсионного фонда, ссылаясь на предварительные данные.
В сквере Владислава Крапивина посадят деревья и дорисуют каравеллу
За создание сквера проголосовали жители города на сайте "Я решаю". Сделать сквер максимально зелёным - тоже их предложение.
У главного офиса Сбера в Тюмени установили вакциномобиль
Медики прививают от коронавируса "Спутником V" всех желающих в будни с 9 до 14 часов.
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