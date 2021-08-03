Тюмень за день: 2 августа

Тюменцы начали получать "школьные" деньги на детей



В Тюменской области проживает около 230 тысяч школьников, имеющих право на указанную выплату. Через портал Госуслуг от жителей региона поступило уже 163 тыс. заявлений, сообщили в региональном управлении Пенсионного фонда, ссылаясь на предварительные данные.



В сквере Владислава Крапивина посадят деревья и дорисуют каравеллу



За создание сквера проголосовали жители города на сайте "Я решаю". Сделать сквер максимально зелёным - тоже их предложение.



У главного офиса Сбера в Тюмени установили вакциномобиль



Медики прививают от коронавируса "Спутником V" всех желающих в будни с 9 до 14 часов.