Тюмень за день: 10 ноября

18:20 10 ноября 2021
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Преобразование улицы Дзержинского в пешеходную зону обсудили в Тюмени

Финансирование благоустройства улицы учтено в обсуждаемом проекте бюджета на 2022 и плановые 2023-24 годы.

Роспотребнадзор советует в ноябре есть сезонные овощи, гранаты и хурму

Эксперты Роспотребнадзора представили список сезонных овощей, фруктов, ягод и зелени, которые должны быть на столе в преддверии морозов.

Самая старая сиамская кошка России живет в Тюмени

Наибольший возраст сиамской кошки в России 21 год 9 месяцев 14 дней. Это кот и зовут его Дашун. 

Теги: благоустройство , бюджет , диеты , кошки , обзор
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