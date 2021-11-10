Тюмень за день: 10 ноября

Преобразование улицы Дзержинского в пешеходную зону обсудили в Тюмени

Финансирование благоустройства улицы учтено в обсуждаемом проекте бюджета на 2022 и плановые 2023-24 годы.

Роспотребнадзор советует в ноябре есть сезонные овощи, гранаты и хурму

Эксперты Роспотребнадзора представили список сезонных овощей, фруктов, ягод и зелени, которые должны быть на столе в преддверии морозов.

Самая старая сиамская кошка России живет в Тюмени

Наибольший возраст сиамской кошки в России 21 год 9 месяцев 14 дней. Это кот и зовут его Дашун.