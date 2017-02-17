Движение рядом с Центральной площадью станет односторонним

12:45 17 февраля 2017
Мобильная версия страницыВерсия для печатиВерсия для печати

В Тюмени схема дорожного движения в этом районе поменяется в конце марта.

По улице 8 Марта движение станет односторонним на участке от дома №69а по улице Ленина до улицы Республики, по улице Водопроводной — на участке от улицы Республики до дома №65 по улице Ленина. Вдоль здания на Республики, 52 будет действовать двустороннее движение, сообщают в тюменском департаменте дорожной инфраструктуры.

Новую схему утвердили на комиссии по безопасности дорожного движения при управе Центрального округа "с целью повышения безопасности дорожного движения и исключения неоднозначного восприятия дорожно-транспортной обстановки".

Теги: дорожное движение , ограничение движения
NewsProm.ru

У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ru

Отправить новость, фото, видео

или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru

Отправить новость:

Все новости

Больше новостей

Выбор редакции

Архив новостей

Март, 2017