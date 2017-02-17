Роспотребнадзор: в Тюмени водопроводная вода стала качественнее

Управление Роспотребнадзора по Тюменской области опубликовало данные мониторинга за качеством и безопасностью водопроводной питьевой воды.

По сведениям службы, в Тюмени уменьшилась доля проб воды в сети центрального водоснабжения, не соответствующих гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям — с 0,9% в 2015 году до 0,7% в 2016-м. Специалисты отмечают, что благодаря совместным мероприятиям с органами исполнительной власти и местного самоуправления удалось улучшить качество подаваемой питьевой воды и не допустить вспышек инфекционных и массовых неинфекционных заболеваний.

По данным социально-гигиенического мониторинга, производственного контроля и надзора, за период эксплуатации водозаборов качество и состав вод не ухудшились.

За минувший год по вопросам качества воды системы централизованного водоснабжения Тюмени в адрес регионального Роспотребнадзора поступило 173 обращения (в 2015 — 122), из них 18% подтвердились (в 2015 — 34%). По итогам проверок по подтвержденным случаям принимаются меры административного воздействия к тем, кто допустил нарушения требований законодательства.